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Park halindeki otomobile çarptı: 6 Yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolunda park halindeki otomobile başka bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelene kazada, 6 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman Şanlıurfa Karayolu 15. Kilometresinde meydana geldi. Mahmut Unci yönetimindeki 42 AAP 729 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun emniyet şeridinde park halindeki Üryan Komşu yönetimindeki 09 AAJ 701 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Park halindeki otomobilin içinde bulunan Hüseyin Alperen Komşu, Hasan Efe Komşu, Remziye Aleyna Komşu, Zeliha Komşu, diğer otomobilde bulunan sürücü Mahmut Unci ve Hatice Unci yaraladı.


Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Hatice Unci'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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