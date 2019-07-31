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Parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından mahalle aralarındaki parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.


Mahalle aralarındaki parklarda yıpranan ve kırılan oyun gruplarını yenileyen ekipler, ihtiyaç duyulan parklara bank ve çöp kovası monte etti. Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan yetkililer, il merkezinde bulunan tüm parklarda bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarının yapılacağını dile getirerek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak mevsim şartlarına uygun olarak parklarımızda bakım, onarım, çimlendirme ve temizlik çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde bu çalışmalarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine açacağız” diye konuştu.

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