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Parkta çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

Adıyaman’da, çocuk parkında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Adıyaman'da, çocuk parkında meydana gelen yangını itfaiye ekipleri söndürdü.


Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 1.Çevre yolu yakınlarına bulunan bir çocuk parkında bulunan kaydırakta yangın meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakıldığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alev alan kaydırak söndürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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