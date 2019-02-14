‘Parkta Güzel Bir Gün' Adıyamanlıların beğenisini topladı

Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Parkta Güzel Bir Gün' oyunu Adıyamanlılardan tam not aldı.

Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Parkta Güzel Bir Gün' adlı oyununu Adıyamanlı tiyatro severlerin beğenisini topladı. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren tiyatro severler, “Hem Diyarbakır'dan gelerek bu güzel oyunu bizler için sahneleyen Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun tüm oyuncularına, hem de bu oyunun sahnelenmesine katkı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu beye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri de sahneledikleri güzel oyundan dolayı Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncularına teşekkür ederek, kültürel etkinliklerinin devam edeceğini müjdeledi.