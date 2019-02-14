İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Parkta Güzel Bir Gün' Adıyamanlıların beğenisini topladı

Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Parkta Güzel Bir Gün’ oyunu Adıyamanlılardan tam not aldı.

Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ‘Parkta Güzel Bir Gün' oyunu Adıyamanlılardan tam not aldı.


Adıyaman Belediyesinin katkılarıyla, Diyarbakır Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ‘Parkta Güzel Bir Gün' adlı oyununu Adıyamanlı tiyatro severlerin beğenisini topladı. Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda sahnelenen oyuna yoğun ilgi gösteren tiyatro severler, “Hem Diyarbakır'dan gelerek bu güzel oyunu bizler için sahneleyen Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun tüm oyuncularına, hem de bu oyunun sahnelenmesine katkı sunan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu beye ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.


Adıyaman Belediyesi yetkilileri de sahneledikleri güzel oyundan dolayı Diyarbakır Devlet Tiyatroları oyuncularına teşekkür ederek, kültürel etkinliklerinin devam edeceğini müjdeledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.