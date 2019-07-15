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Parktaki şüpheli şahıslar tek tek kontrol edildi

Adıyaman’da, park içerisinde bulunan şüpheli şahıslar, polis ekipleri ve bekçiler tarafından tek tek kontrol edildi.

Adıyaman'da, park içerisinde bulunan şüpheli şahıslar, polis ekipleri ve bekçiler tarafından tek tek kontrol edildi.


Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Engelsiz Yaşam Parkı içerisinde bulunan kişilerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen parka gelen polis ekipleri park içerisinde bulunan kişilerin üst aramalarını ve kimlik kontrollerini gerçekleştirdi. Tek tek kontrol edilen kişilerde her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayınca polis ekipleri ile mahalle ve çarşı bekçileri normale döndü.

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