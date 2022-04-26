İhlas Haber Ajansı

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Parktaki yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman’da, park içerisinde bulunan ağaçların yandığı ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Adıyaman'da, park içerisinde bulunan ağaçların yandığı ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı içerisinde bulunan ağaçların yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri harekete geçerek belirtilen bölgeye gitti. Burada incelemelerde bulunan ekipleri her hangi bir yangın olayıyla karşılaşmadı. Bir süre bekleyen ekipler, olayın asılsız ihbar olduğunu anlaması üzerine olay yerinden ayrıldı.

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