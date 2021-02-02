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Parmağa sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.


Kahta ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü çıkaramayan ve yüzük dolayısıyla ağrıları olan Esma Pektaş, itfaiye müdürlüğüne gelerek yardım istedi. İtfaiye erleri Pektaş'ın parmağında bulunan yüzüğü kesme aletiyle dikkatli bir şekilde kesmeye başladı. İtfaiye erlerinin titiz çalışmaları sonucunda parmağa sıkışan yüzük kesilerek alındı. Pektaş, çalışmalarından dolayı itfaiye erlerine teşekkür etti.

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