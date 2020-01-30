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Parmağındaki yüzük kesilerek çıkarıldı

Adıyaman’da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.

Adıyaman'da, 4 yaşındaki kız çocuğunun parmağına sıkışan yüzük kesilerek çıkarıldı.


Adıyaman merkezde ikamet eden 4 yaşındaki İkra Karaman, bulduğu yüzükle oyun oynadığı sırada yüzük parmağına sıkıştı. Parmağından yüzük çıkmayınca İkra Karaman'ın ailesi, çocuğunu alarak Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirdi. Küçük İkra'nın parmağına sıkışan yüzük kontrollü bir şekilde itfaiye erleri tarafından kesilerek çıkarıldı.

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