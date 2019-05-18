Parmağını İngiliz anahtarına kaptırdı

Adıyaman'da musluğunu tamir etmek isteyen vatandaş elini İngiliz anahtarına sıkıştırınca imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Sert isimli vatandaş, İngiliz anahtarı ile evindeki arızalı musluğu tamir etmek istedi. Musluğu sıkıştırmak isterken parmağını İngiliz anahtarına sıkıştırdı. Parmağını sıkıştığı yerden çıkarmayan Ramazan Sert'in yakınları durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile şahsın parmağını sıkıştığı yerden çıkarttı.

Şahsın parmağında herhangi bir hasar oluşmadığı öğrenildi.