Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi

Polis ekiplerini alarma geçiren olayda her hangi bir patlayıcı maddeyle karşılaşılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Altınşehir Şehit Ahmet Yıldırım Polis Merkezi yakınlarında patlama sesi duyan vatandaşlar bir anlık paniğe kapılarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Meydana gelen patlama sesi sonrası olay yerine çok sayıda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri patlama sesinin geldiği bölgede incelemelerde bulundu. Boş arazilerde ve bina aralarında aramalar yapan polis ekipleri her hangi bir iz ile karşılaşmadı. Polis ekiplerinin bölgede araştırma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.