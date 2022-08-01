İhlas Haber Ajansı

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Patlayan elektrik kablolarına suyla müdahale ettiler

Adıyaman’da bir binanın elektrik tesisatında meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalara vatandaşların suyla müdahale etmesi pes dedirtti.

Adıyaman'da bir binanın elektrik tesisatında meydana gelen ve paniğe neden olan patlamalara vatandaşların suyla müdahale etmesi pes dedirtti.


Edinilen bilgilere göre, Yenisanayi Mahallesi Karayolları Kavşağı yakınlarında bulunan bir binanın giriş kısmında yer alan elektrik tesisatında patlamalar meydana geldi. Patlama sesinin ardından alev alev yanan elektrik tesisatını gören bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verirken, bazı vatandaşlar ise şişelere doldurdukları suyla patlayan elektrik kablolarına müdahale etti. Pes dedirten görüntülerin yaşandığı olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda binada maddi hasar meydana geldi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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