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Patlıcan tarlasında kenevir bitkisi ele geçirildi

Adıyaman’da, patlıcan tarlası içerisine dikilmiş hint kenevir bitkileri polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

Adıyaman'da, patlıcan tarlası içerisine dikilmiş hint kenevir bitkileri polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan bir patlıcan tarlasında arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında yaklaşık 2 metre uzunluğunda 7 kök hin kenevir bitkisi ile 15 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Kenevir bitkileri kökünden sökülerek imha edildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan G.Ü., isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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