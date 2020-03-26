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Pazar esnafı korona virüsü konusunda bilgilendirildi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında ticaret il müdürlüğü ekipleriyle birlikte pazar esnafını ziyaret ederek, korona virüsü konusunda bilgilendirdi.


Korona virüsü tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğünde görevli teknik personelle birlikte pazar esnafını ziyaret edip, salgın riskleri ve dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirdi.


Gerçekleştirilen ziyaretlerin oldukça verimli olduğunu söyleyen pazar esnafı, yetkililere ve görevlilere teşekkür etti. Yetkililer ise denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirtti.

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