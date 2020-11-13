Pazarcı esnafından Başkan Turanlı'ya plaket

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak, Yavuz Selim Mahallesinde hayata geçirilen Çok Amaçlı Semt Pazarı için pazarcı esnafı adına Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'ya plaket takdim etti.

Geçtiğimiz günlerde Yavuz Selim Mahallesinde hizmete açılan Çok Amaçlı Semt Pazarı, hem vatandaş hem de pazarcı esnafın memnuniyetle karşılanmıştı. Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanı Ramazan Kodak, Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'yı makamında ziyaret ederek, proje dolayısıyla teşekkür etti. Pazarcı esnafı adına Başkan Turanlı'ya plaket takdim eden Kodak, “Çok Amaçlı Semt Pazarı projesini ilçemize kazandırdığınız teşekkür ediyoruz. Gerçekten ihtiyaç duyulan büyük bir eksiklikti. Özellikle yazın güneşin kavurucu sıcağından ve kışın ise yağışlardan dolayı çok mağdur oluyorduk. Hava şartlarından dolayı saatlerce süren tezgah kurumunu şimdi kısa sürede tamamlıyoruz. Bu plaketi tüm pazarcı arkadaşlarım adına takdim ediyorum. Emeğiniz ve gayretiniz için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. İlçede kapalı semt pazarlarını yaygınlaştıracaklarını belirten Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı ise, "Halkımızın ve esnafımızın memnuniyetini önemsiyoruz. Kâhta'mızda bir ilk olan ve ilk uygulama alanı olarak Yavuz Selim Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Semt Pazarı projemizi daha fazla yaygınlaştırmak, konumu itibariyle elverişli olan mahallelerimizde de hayata geçirmek için arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. İmkanlarımız ve şartlarımız uygun olursa ilçemizin birçok yerine kazandıracağız. Bu vesileyle bizlere teşekkür mahiyetinde bir ziyarette bulunan Kahta Semt Pazarcıları Derneği Başkanımız Sayın Ramazan Kodak'a ve kıymetli yönetimine şahsıma takdim ettikleri hediyeleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte uyum içerisinde çalışarak güzel ilçemizi hak ettiği belediyecilik anlayışı ile tanıştırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.