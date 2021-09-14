Peçeli baykuş elektrik direğine takıldı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Köseuşağı köyüne elektrik arızasına giden ekipleri elektrik direğinde asılan ve çırpınan peçeli baykuşu fark etti. Ekipler elektrik direğine tırmanarak, yaralı baykuşu mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ekipler, yaralı baykuşu daha sonra Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. İlçe Jandarma Komutanlığı Komutanlığına davet edilen veteriner hekim tarafından yapılan muayenesi sonucunda ayak ve kanadında yaralı olduğu tespit edilerek gerekli tedavisi yapıldı.

Tedavisi tamamlanan peçeli baykuş Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Yaralı baykuşu kurtaran Akedaş görevlisi Mahmut Sayın, direkte baykuşun çırpındığını görünce durup kurtardıklarını ve jandarmaya vererek tedavisinin yapıldığını söyledi.