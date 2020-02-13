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Pekmez, GAP gençlik ve kültür evinde gençlerle buluştu

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Adıyaman Gençlik ve Kültür Evini ziyaret ederek, gençlerle buluştu.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyetini sürdüren Adıyaman Gençlik ve Kültür Evini ziyaret ederek, gençlerle buluştu.


Yeşim Pekmez burada açılan kursları gezerek gençliğe yönelik hayata geçirilen projelerle ilgili gençlerle ve kadınlarla sohbet etti.


Pekmez, GAP Gençlik ve Kültür Evi bünyesinde Suriyelilere yönelik yürütülen oyunlaştırılmış sosyal uyum çalışmasını gençlerin drama performanslarıyla empati dahil etme çatışma çözümü ve müzakere temalı çalışmasını izledi.


Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez, Gençlik Kültür Evi bünyesinde ilk defa yapılan mozaik kursu tasarımı, cam boyama atölyesi, resim müzik ve mesleki beceri kazandırma kurslarından deri çanta atölyesini gezerek Gençlik ve Kültür Evi Sorumlusu Yeşim Çelik Süzer'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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