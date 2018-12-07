Pekmez yaşlı ve engellileri evinde ziyaret etti

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Adıyaman'daki yaşlı ve engelli vatandaşları ve fedakar ailelerini evlerinde ziyaret etti.

Engelli vatandaşları evlerinde ziyaretleri sırasında Yeşim Pekmez'e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy'un eşi Ünzile Atasoy ile İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in eşi Kezban Alper ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik eşlik etti.

Sıcak ve samimi bir ortamda geçen ev ziyaretlerinde yaşlılara, engelli vatandaşlara ve ailelerine yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, ailelerin hal ve hatırını sorarak, dert ve sıkıntılarını dinledi.

Gerçekleşen ev ziyaretlerinde Yeşim Pekmez, engelli ve yaşlı vatandaşlara çiçek takdim ederek çeşitli hediyeler verdi.

Bütün engellerin sevgiyle ve paylaşmayla aşılabileceğini kaydeden Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, “Engelli kardeşlerimize sahip çıkmak hem vicdani hem de sosyal bir sorumluluktur. Bugün engelli vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret ederek, çaylarını içip kendileriyle ve fedakâr aileleriyle sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdik. Engelli kardeşlerimizin aileleri yeryüzünün en vefakar insanlarıdır. Rabbim onlara sabır ve güç versin. Şunu çok iyi biliyoruz ki, bir toplumun uygarlık düzeyi engelli vatandaşına verdiği değerle ölçülür. Bundan dolayı devletimiz son yıllarda çıkardığı yasalarla başta evde bakım hizmetleri olmak üzere engelli kardeşlerimize ve ailelerine çok önemli destekler vermektedir. Engellilik konusu yalnızca engelli bireyleri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren önemli bir konudur. İnsanı ‘yaratılmışların en şereflisi' olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, bütün engelleri sevgiyle aşılabiliriz. Yeter ki insana bakışımız, insanı ele alışımız özürlü olmasın, bu bakış açısını değiştirebilirsek inanıyorum ki her türlü engeli de aşmış oluruz Unutmayalım ki, her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Önemli olan gönüllerdeki engelleri kaldırmaktır. Hayatı paylaşmak için engel yoktur. En büyük engel sevgisizliktir” dedi.

Engelli vatandaşlar ve aileleri ise, Vali Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez'e verdikleri destek ve yanlarında olmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek, bu anlamlı ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.