Pekmez'den şehit ailelerine ziyaret

Çeşitli ziyaret ve programlara katılmak üzere Çelikhan ilçesine giden Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailelerini ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Çelikhan'daki şehit ailelerini ziyaret programı kapsamında, ilk olarak 2001 yılında Diyarbakır Silvan'da vatani görevini yaparken şehadet mertebesine erişen Şehit Jandarma Er Yusuf Turun'un ailesini ziyaret etti.

Buradaki ziyaretin ardından Yeşim Pekmez, Şırnak 6. İç Güvenlik Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken 2004 yılında bölücü terör örgütü mensuplarının Akdizgin Bölgesi İkiağaçlı Tepe Mevkiinde yola yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Şeyho Şişman'ın ailesini ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Yeşim Pekmez, Şehit Şeyho Şişman'ın babası Mehmet Şişman ve annesi Fatma Şişman'ın elini öperek, şehidin ailesi ve kardeşleriyle sohbet etti.

Pekmez, daha sonra Türkiye'nin sınır güvenliğini koruyarak, toprak bütünlüğüne yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırmak, bölgede bir terör koridorunun kurulmasına engel olmak ve bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine karşı Fırat'ın doğusuna başlattığı “Barış Pınarı Harekatı”nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in ailesini ziyaret etti.

Karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretlerde şehit ailelerine yakın ilgi gösteren Yeşim Pekmez, “Şehitlerimizin geride kalan aileleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Onlar vatanımızın bekası ve aziz milletimizin huzuru, güveni ve istikbali için varlığını vatan topraklarına adamışlardır. Şehitlerimizin haklarını ne yapsak ödeyemeyiz. Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimiz mertebelerin en yücesi olan şehadet mertebesine erişmiştir. Vatanı, milleti ve bayrağı için şehadete erişen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum“ diye konuştu.