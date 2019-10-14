Pekmez'den Sincik halk eğitim kurslarına ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ilçe merkezi ve köylerinde bayanlara yönelik açılan meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.

Sincik programı kapsamında ilk olarak Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, burada kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserleri hakkında bilgi aldı. İlçe halk eğitim merkezi ziyaretinin ardından Yeşim Pekmez, Çatbahçe Köyüne bağlı Çavçük mezrasına geçerek, mezrada bayanlara yönelik açılan tekstil ve el sanatları kursunu ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp kursiyerlerle sohbet etti. Ardından Çamdere Köyüne geçen Yeşim Pekmez, Sincik Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan halı dokuma ve dikiş nakış atölyesini ziyaret ederek, bayanların ilmek ilmek dokuduğu el emeği göz nuru halıları yakından inceledi.

Ziyaret ettiği kurslarda kursiyerlerle sohbet eden Yeşim Pekmez, büyük emek ve sabır isteyen kurslarda kursiyerlere başarı dileyerek meslek edinmek isteyen veya kişisel gelişimlerini daha da arttırmak isteyen herkesin Halk Eğitim Merkezinin sunduğu imkanlardan mutlaka yararlanması gerektiğinin altını çizdi.