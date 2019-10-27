Pekmez'den Tut Halk Eğitim Merkezine ziyaret

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, başta okuma yazma kursları olmak üzere bireylerin kişisel, mesleki sosyal gelişimlerine yardımcı olmak ve halkın yaşam kalitesinin yükselterek toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla Tut Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bireylere yönelik açılan meslek edindirme kurslarını ziyaret etti.

Ziyarette Yeşim Pekmez'e Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, Müdür Yardımcısı Canan Aytekin, Tut İlçe Milli Eğitim Müdürü Talip Yücel, Tut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Mustafa Uyar ve Müdür Yardımcıları eşlik etti.

Tut Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınlara yönelik açılan kursları ziyaret eden Yeşim Pekmez, kursiyerlerle ve kurs öğretmenleriyle sohbet ederek, faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi alıp, halk eğitim merkezine ait spor salonunu gezdi.

Tut ilçe ilçe merkezindeki temaslarının ardından Kaşlıca ve Akçetepe Köyüne geçen Yeşim Pekmez, Akçatepe ve Kaşlıca Köyünde geleneksel Anadolu kültürünün önemli öğelerinden halk eğitim merkezi bünyesinde açılan halı dokuma atölyesini ziyaret ederek, kursiyerlerin el emeği göz nuru eserlerini yakından inceledi.

Yeşim Pekmez, Tut ilçe ziyaretinin son bölümünde Akçatepe İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Burada sınıfları gezen Yeşim Pekmez, öğrencilerle sohbet ederek yakın ilgi gösterdi.