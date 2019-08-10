Pençe 2 harekatında yaralanan asker hastanede ziyaret edildi

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve beraberindekiler Pençe 2 Harekatında yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Vali Aykut Pekmez'e, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper eşlik etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe 2 Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının attığı roketle yaralanan Adıyamanlı Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

Sahra Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'i tedavi gördüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret eden Vali Aykut Pekmez, PKK bölücü terör örgütünün attığı roketle ayağından ve yüzünden aldığı şarapnel parçalarıyla yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Güleç'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gazinin sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden ve doktorlardan bilgi alan Pekmez, aileye de geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaralı askerimize acil şifalar diledi.