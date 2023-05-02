Perre Antik Kent'te kazılar başladı

Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kent'te 2023 yılı kazı sezonu başladı.

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütülen kazılarda Perre Antik Kent Nekrepol Alanın Güney kısmında başladı. 2001 yılında kazı ve temizleme çalışması yapılan bölgede başlatılan kazılar, 6 ay sürecek.

2001 yılından 2009 yılına kadar yapılan kazıların ardından durdurulan kazı çalışması 2020 yılında yeniden başlamıştı. Son üç yıldan beri bilimsel olarak yürütülen kazılar bu yıl toplum yararına çalışma programıyla alınan 60 işçi ile yürütülüyor.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, yıkıcı depremin ardından hayatın her alanında normalleşme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, “Perre Antik Kent'te 2020 yılında ilk bilimsel kazılar başlamıştır. Bu sene bu kazıların 3'üncüsünü başlatıyoruz. Adıyaman'ın da içerisinde bulunduğu, 11 il çok büyük bir deprem yaşadı. Bu deprem sonrası bir taraftan yaralarımızı sararken, bir taraftan da şehrin her alanda normal akışına dönmesi için gerekli çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi Adıyaman'da turizm sezonunun hızla başlaması için öncelikle turizm işletmeleri ve otelcilerimizle yaptığımız bir takım görüşmelerin sonucunda yaklaşık 3 hafta önce Adıyaman'da deprem bölgesinde turizm sezonunu ilk açan il olduk. Güney Kore'den, Amerika'dan, İtalya'dan, Almanya'dan ve Japonya'dan turistlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Bu gün Nemrut'ta, Karakuş'ta, Perre Antik Kenti'de turistlerimizi ağırlıyoruz” dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise, 60 kişilik ekip ile kazı çalışmalarına başlanıldığını kaydederek, “2023 yılında Perre Antik Kentinde kazı ve temizleme çalışmalarına başladık. Bu yıl özelikle TYP personelini kazıya aldık. Yaklaşık 60 kişiyle 6 ay boyunca kazı çalışması yapacağız. Kommagene Krallığının 5 büyük kentinden bir tanesi olan Perre Antik Kent'in nekropol alanının Güney kısmındaki alanda kazı çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.