Perre Antik Kent'teki kazılara kış molası

Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kahraman Yağız'ın bilimsel koordinatörlüğünde, Adıyaman Müze Müdürlüğü tarafından yürütüldü.

Beş ay süren kazılarda 3 uzman ve 30 işçi görev aldı. Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, Türk Tarih Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle ‘Sonsuzluk Merdiveni', ‘Mozaikli Alan' ve ‘Yerleşim Alanı' olmak üzere 3 ayrı yerde kazı çalışması yürütüldü. Birçok tarihi alan ve yapının ortaya çıktığı kazılarda bir çok eser bulundu.

2022 yılı kazı dönemi kış şartları ve yağışlar nedeniyle tamamlandı. 2023 yılında kazı çalışmaları yeniden başlayacak.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, kazı yapılan alanları gezerek Müze Müdürü Mehmet Alkan ve uzmanlardan bilgi aldı.

Kazı alanını gezen ve gazetecilere açıklamada bulunan Mehmet Dağtekin, “Belki de dünyanın en güzel eserler bizim mekanımızda bulunuyor. Biz bunun ortaya çıkarılması için çok ciddi bir mücadele ortaya koyuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Valiliğimizin projeler ile çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Bizim asıl hedefimizde köyümüzü mağdur etmeden, buradan daha güzel, daha iyi bir mekana taşıyarak burayı asıl amacına uygun hale getirmektir. Burada insanların cıvıl cıvıl, her yerden gelip bu hazineleri keşfettiği, ziyaret ettiği bir ortamı oluşturmaya hep birlikte gayret edeceğiz. Çok büyük bir Roma Kenti, Kommagene Krallığının en önemli kenti, biz bu kenti inşallah hem Türkiye tarihine, hem de dünya tarihine miras bırakacağız” ifadelerini kullandı.

2022 yılı çalışmaları hakkında bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, çalışmaların 3 ayrı alanda yürütüldüğünü kaydetti. Alkan, “2022 yılı itibariyle Perre Antik Kentin'de üç alanda kazı yapmaya başladık. Yaklaşık 5 ay süren kazımız nekropolun kuzey kısmanda ki yerleşim alanında, batı kısmında ki Sonsuzluk Merdiveni'nde yürütüldü. 650 metre uzunluğunda 570 basamağın olduğu Sonsuzluk Merdiveni, büyük ihtimalle kentin Kuzey kısmında bulunan tiyatro alanına gittiğini düşünüyoruz. Hemen sonsuzluk merdivenin geçtiği alanda Mozaikli alan (kartallı oda) dediğimiz alanda 2009 yılında kazısı başlamıştı. Bu alanda bu yıl yaptığımız çalışma sonucunda ise 6 galeride antik dönem Roma taş ocaklarının kesim alanını tespit ettik. Bu alanda kesilen taşların ise Perre Antik Kenti'nin mimarisinde kullanıldığını düşünmekteyiz. Bu taş ocaklarında kesilen taşların götürüldüğü kağnı yolunun da buradan geçtiğini tespit ettik. 2022 yılı itibariyle başlamış olduğumuz kazıları Aralık ayı itibariyle sonlandırmış bulunmaktayız” dedi.