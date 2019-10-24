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Petrol Caddesi'nde freze çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesi’nde freze çalışmasına başlanıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Petrol Caddesi'nde freze çalışmasına başlanıldı.


Adıyaman Belediyesi tarafından yoğun bir şekilde sürdürülen asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmaları son olarak Karapınar Mahallesi Petrol Caddesi'nde gerçekleştirilmeye başlayan Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, caddede tahrip olan asfaltı yenilemek için freze çalışmalarını gerçekleştirdi.


Gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından döşenecek olan asfaltla caddenin trafiğe daha uygun olacağını söyleyen yetkilileri, çalışmaları kısa süre içerisinde bitirmeyi hedefliyor.

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