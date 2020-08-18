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Petrol Caddesinde istinat duvar çalışması

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Petrol Caddesinin Atatürk Bulvarı bağlantı noktasında istinat duvar döşeme çalışması gerçekleştirdi.


Atatürk Bulvarı'nın Eğriçay Köprüsü birleşimde yer alan toprak alanda meydana gelmesi olası sorunları ortadan kaldırmak amacıyla istinat duvar örme çalışması gerçekleştirdiklerini söyleyen yetkililer, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.


Vatandaşlar ve yolu kullanan sürücüler ise yaptıkları açıklamada, çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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