Petrol Caddesinde refüj düzenleme çalışması

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, amaçlarının yolların daha güvenli ve düzenli olmasını sağlamak olduğunu dile getirerek, “İl genelinde trafik kazalarını minimuma indirmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmaları birçok noktada sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Petrol Caddesinde refüj çalışmasına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamayı planladığımız bu çalışmamızdan sonra yol daha kullanışlı bir hale gelecek” diye konuştu.

Gerçekleştirilen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren sürücüler ise emeği geçenlere teşekkür etti.