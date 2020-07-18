Petrol Caddesi'ne istinat duvarı

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Petrol Caddesi'nde toprak kayma riski bulunan bölgeye istinat duvarı yapılıyor.

Daha önce yol genişletme çalışması yapılan Atarürk Bulvarı ile Petrol Caddesi (Flamingo Yolu) bağlantısının bulunduğu noktada, şu sıralar taş duvar yükseliyor.

Ağır tonajlı iş makinaları eşliğinde yoğun bir çalışmanın sergilendiği caddede, bir yandan kazı işlemleri sürdürülürken, diğer yandan duvara uyumlu taşlar üst üste diziliyor.

Şehrin en önemli arterlerinden olan Petrol Caddesi'nin, sürücüler açısından çok daha güvenilir bir konuma getirilmesi için çaba harcadıklarını belirten yetkililer; “Bu çalışmalarımızı, kış aylarında yaşanması muhtemel toprak kaymalarını önlemek amacıyla yapıyoruz. Mevcut güzergahta daha önce istimlak işlemleri gerçekleştirdik ve akabinde caddeyi genişlettik. Bu aralar, torak kayma riskinin bulunduğu bölgede, yol kenarına 60 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğinde istinat duvarı oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayıp, hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.