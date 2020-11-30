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Pide fırınlarında hijyen ve gramaj denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, belirlenen kurallara uymayan ve işyerinin temizliğine önem göstermeyen işyerlerine sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulduğunu dile getirdi.


Vatandaşlar ise denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti.

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