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Pikap ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman’da motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da motosiklet ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesine meydana geldi. Fırat A. yönetimindeki 02 AEB 193 plakalı Mitsubishi marka pikap ile Mustafa Ş. Yönetimindeki plakasız motosiklet kavşakta çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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