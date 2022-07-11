Piknikçiler yangına neden oldu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde piknik ateşinden çıktığı belirlenen yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı'na bağlı Akçakaya köyü kırsalında piknikçilerin söndürmeden bıraktığı ateşten çıkan kıvılcım yerdeki kuru otları yaktı. Bölgedeki dumanı gören vatandaşlar hemen 112 'ye haber verdi. Olay yerine orman işletmeye bağlı arazöz ile Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın çevredeki bahçelere ulaşmadan söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.