Piyasaya sahte para sürmek isterken yakayı ele verdi

Adıyaman'da, iş yerlerine sahte para vermeye çalışan şahıs, iş yeri sahipleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Caddesi Asayiş Şube Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir markete giren H.G., isimli bir şahıs ile yanında bulunan 2 kişi birkaç yiyecek içecek alarak iş yeri sahibine 200 TL para verdi. Paranın sahte olduğunu fark eden iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri olay yerine geldiği esnada durumun farkına varan şahıslardan ismi öğrenilemeyen 2 şahıs olay yerinde bulunan araçları ile kaçarak kayıplara karışırken H.G., isimli şahıs ise iş yeri sahibinin bekletmesi ve polisin olay yerine kısa sürede gelmesi ile gözaltına alındı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan şahısların Malatya'dan Adıyaman'a geldikleri de öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.