Piyasaya sahte para sürmeye çalışan şahıslar yakalandı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde vatandaşlara sahte para vermeye çalışan şahıslarla ilgili ihbar alarak harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.E.T., A.Ş., M.Ş., ve T.A., isimli 4 şahsı yakaladı. Burada şahısların yapılan üst aramalarında 288 adet 100 TL, 6 adet 200 TL olmak üzere toplam 30 bin TL sahte para ele geçirildi. Polis ekipleri sahte paraları muhafaza altına alırken 4 şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.