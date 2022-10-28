İhlas Haber Ajansı

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PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütünün KCK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda A.A., isimli bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan A.A., sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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