İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

PKK/KCK'ya finans sağladığı iddia edilen şahıs tutuklandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen 1 şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve finans desteği sağladığı iddia edilen D.E., isimli şahsın ev ve eklentilerinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan D.E., jandarma karakolunda tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.