Polis, 3 bin 134 kişinin kimlik kontrolünü yaptı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde yapılan huzur uygulaması kapsamında 3 bin 134 kişinin GBT sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranması bulunan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri aynı zamanda kontrol ettiği 534 araçtan 3 araca işlem yaparak trafikten men ederken 2 sürücünün ise ehliyetlerine el koydu. Aynı zamanda kontrol edilen 123 umuma açık iş yeri kontrollerinde iş yeri ruhsatı bulunmayan 1 iş yerine ise işlem gerçekleştirildi.

Huzur uygulamalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği de vurgulandı.