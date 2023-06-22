Polis aracı ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, trafik polis aracı ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Furkan D. idaresindeki 35 A 5981 plakalı trafik polis aracı ile Abdullah B. idaresindeki 02 ACU 159 plakalı motosiklet Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Duygu B. ve Mehmet B. isimli iki çocuk yaralandı. Her iki yaralı çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.