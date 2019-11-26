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Polis aracına çarpınca yakayı ele verdiler

Gölbaşı Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kovalamacası sonucu polis aracına çarparak duran araçta silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Asayiş Büro Amirliği ekipleri boş bir arazide bulunan otomobili incelemek istedi. Polisin geldiğini fark eden otomobil sürücüsü, otomobili polislerin üzerine sürerek olay yerinden kaçtı. Olay yerinden kaçan otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yaşanan kovalamaca, kaçan otomobilin polis aracına çarpmasıyla son buldu. Yaralananın olmadığı kaza sonrası otomobilde yapılan aramada 1 adet kuru sıkıdan çevrilme tabanca, 5 adet mermi, 2.92 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 otomatik av tüfeği ile tüfeğe ait 3 adet fişek ele geçirildi. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü ve otomobilde bulunan 2 şahsı gözaltına aldı.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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