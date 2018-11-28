Polis ekipleri 18 gram uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman'ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, Betaş uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri M.K., idaresindeki otomobili durdurarak incelemelerde bulundu. Araç içerisinde ve şahsın üstünde yapılan aramalarda 10 gram uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken M.K., gözaltına alındı.

Yukarı Sarhan Mahallesi Lise Caddesi üzerinde ise durumundan şüphelenilerek durdurulan M.A ve G.A isimli şahısların üzerinde yapılan aramada toplam 8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar ifadesi alınmak üzere Besni İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.