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Polis ekipleri bulduğu yaralı güvercini veterinere teslim etti

Adıyaman’da, bir polis memuru yolda gördüğü yaralı güvercini tedavi ettirmek amacı ile veterinere teslim etti.

Adıyaman'da, bir polis memuru yolda gördüğü yaralı güvercini tedavi ettirmek amacı ile veterinere teslim etti.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Altınşehir Mahallesinde yapılan devriye görevi esnasında yaralı bir güvercin ile karşılaşıldı. Yaralı güvercini yerden alan polis ekipleri Adıyaman'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirerek burada görevli veteriner hekime teslim etti. Polislerin gösterdiği duyarlılık sayesinde tedavi altına alınan yaralı güvercinin tedavi sonrası doğaya serbest bırakılacağı öğrenildi.

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