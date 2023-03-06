İhlas Haber Ajansı

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Polis ekipleri çadırları denetliyor

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde adresi ilçe dışında olup yardım almak için çadır kuranların belirlenmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde adresi ilçe dışında olup yardım almak için çadır kuranların belirlenmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok vurduğu illerden biri olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ikametleri başka yerlerde olan kişilerin çadır kurup yardım almasını engellemek için polisler denetimlerini sürdürüyor.


Gölbaşı ilçesinde yapılan denetimlerde bu şekilde olan ailenin çadırına el konulduğu ve ilçe dışına çıkarıldıkları öğrenildi.

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