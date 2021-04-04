İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sokak hayvanlarının karnı doyuruldu.


4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri sokak hayvanlarını tek tek bularak onlara yem ve su verdi. Polis ekipleri karınlarını doyurduğu sokak hayvanlarını sevmeyi de ihmal etmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.