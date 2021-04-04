Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurdu

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü kapsamında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinin bir çok farklı noktasında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri sokak hayvanlarını tek tek bularak onlara yem ve su verdi. Polis ekipleri karınlarını doyurduğu sokak hayvanlarını sevmeyi de ihmal etmedi.