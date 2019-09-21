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Polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor

Adıyaman’da yunus ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Adıyaman'da yunus ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi.


Adıyaman merkez Mara Mahallesi üzerinde yunus polisleri tarafın şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yaptı. Otomobil içerisinde yapılan aramada 2 paket halinde metamfetamin, 1 paket ham sentetik kannabinoid ve 150 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.


Araçta bulunan İ.U., İ.Ö. ve İ.S. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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