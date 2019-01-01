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Polis ekiplerinden yılbaşı uygulaması

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından yılbaşı gecesi kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.


Vatandaşların 2019 yılına huzur ve güven içerisinde girebilmeleri adına polis ekipleri, kalabalık mekanlar ile şehrin tenha olan bölgelerinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalar kapsamında kişilerin üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapıldı. Uygulamaların sabaha kadar aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtilirken 2018 yılında olduğu gibi 2019 yılında suç ve suçlulara hiçbir şekilde göz açtırılmayacağı da vurgulandı. Polis ekipleri, vatandaşların güven ortamında yaşamlarını sürdürebilmeleri adına 24 saat görev başında olduklarını da belirttiler.

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