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Polis kapı kapı dolaşıp ‘sessiz katil' konusunda uyarıyor

Adıyaman’da polis ekipleri kapı kapı dolaşıp, sobadan sızan karbonmonoksit gazı (sessiz katil) zehirlenmelerine karşı uyarıyor.

Adıyaman'da polis ekipleri kapı kapı dolaşıp, sobadan sızan karbonmonoksit gazı (sessiz katil) zehirlenmelerine karşı uyarıyor.


Adıyaman'da polis ekipleri, geçtiğimiz ay 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve onlarca kişinin zehirlenmesine neden olan karbonmonoksit gazı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor. Sobalı evleri ziyaret eden Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Müdürlüğü ekipleri, uygulamalı olarak aileleri uyarıyor. Polisler, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı soba yakma teknikleri, sobanın nasıl kurulacağı, boruların şekli, baca temizleme, kömürün nasıl kullanılacağı konularında aileleri bilgilendiriyor. Polis ekipleri ‘Sobanız Sonunuz Olmasın' sloganı ile bastırdığı broşürleri ailelere dağıtıyor. Polis ekipleri ziyaret ettikleri evlerdeki çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.


Polislerin uygulamalı olarak anlattığı bilgileri dikkatli bir şekilde dinleyen vatandaşlar, çok faydalı bir bilgilendirme olduğunu dile getirdi.

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