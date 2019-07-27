İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Polis memuru şehit düştü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde polis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Taha Uluçay (31) şehit düştü.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde polis aracına terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Taha Uluçay (31) şehit düştü.


Geçtiğimiz günlerde devriye görevi yapan polis aracına Sincik ilçe hastanesi önünde terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla yapılan saldırıda ağır yaralanan Polis Memuru Taha Uluçay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Taha Uluçay, ikinci günde yaşamını yitirdi.


Polisin şehit olmasının ardından Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Rektör Prof. Mehmet Turgut, Emniyet Müdürü Metin Alper, Jandarma Komutanı Albay Ercan Uluçay, Sağlık Müdürü Erdoğan Öz başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi hastaneye geldi. Vali Aykut Pekmez şehidin amcasına sarılarak metin olmasını istedi.


Dört yıllık polis memuru olan Taha Uluçay'ın Sümeyra Uluçay ile evli ve 1 çocuğunun olduğu öğrenildi. Şehit için Adıyaman Valiliği önünde düzenlenen tören sonrasında memleketi Kayseri'ye gönderileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.