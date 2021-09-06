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Polis okul önlerinde önlem aldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte Adıyaman’da ki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda güvenlik önlemleri alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte Adıyaman'da ki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda güvenlik önlemleri alındı.


İlişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların, okul çevresinden uzaklaştırılması, öğrencilerin eğitim-öğretim saatleri arasında umuma açık mekan, eğlence ve istirahat yerlerine alınmamasına dair Valilik kararına istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32'nci maddesi hükmü gereğince idari yaptırım uygulandı.

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