Polis okul önlerinde önlem aldı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü tarafından, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının açılmasıyla birlikte Adıyaman'da ki ilkokul, ortaokul, lise ve dengi düzeyindeki okullarda güvenlik önlemleri alındı.

İlişiği olmayıp okul çevresinde toplanan şahısların, okul çevresinden uzaklaştırılması, öğrencilerin eğitim-öğretim saatleri arasında umuma açık mekan, eğlence ve istirahat yerlerine alınmamasına dair Valilik kararına istinaden 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 32'nci maddesi hükmü gereğince idari yaptırım uygulandı.