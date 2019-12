Polis sirenleri bu defa ?ehidin k?z? i?in ?ald?

Ad?yaman'da ?ehit polis memuru Mahmut Kayan'?n k?z?na polis ekiplerince sirenli do?um g?n? s?rprizi d?zenlendi.

?anl?urfa'n?n Viran?ehir il?esinde 2012 y?l?nda ter?ristlerle girdi?i ?at??mada ?ehit d??en polis memuru Mahmut Kayan'?n k?z? Ay?eg?l Kayan'?n do?um g?n?n?n olmas? m?nasebetiyle Ad?yaman ?l Emniyet M?d?rl??? bir program d?zenledi. S?slenen ve ?zerine ??yi ki Do?dun Ay?eg?l' yaz?lan polis ekip ara?lar? ile polis motosikletleri, ?ehit ailesinin kald??? Alt?n?ehir Mahallesi'ne giderek ?ehidin k?z?n? ald?. S?slenen ekip arac?na bindirilen 8 ya??na giren Ay?eg?l, sirenler e?li?inde Polisevi'ne getirildi. ?ehidin k?z?n?n bindi?i s?sl? polis arac?na yolda motosikletli polisler eskortluk yapt?. Polisevi'ne getirilen ?ehidin k?z?, burada Emniyet M?d?r? ?brahim Erg?der'in e?i ?ule Erg?der ve emniyet ?ube m?d?rlerinin e?leri taraf?ndan kar??land?. Olduk?a g?zel zaman ge?iren Ay?eg?l'?n do?um g?n?ne Ad?yaman Valisi Aykut Pekmez'in e?i Ye?im Pekmez ile Jandarma Komutan? Albay Ercan Atasoy'un e?i ?nzile Atasoy da kat?ld?. Hediyelerin verildi?i minik Ay?eg?l, annesi Berlin ve a?abeyi Atakan ile birlikte do?um g?n? pastas?n? kesti. Palya?olar?n da bulundu?u programda olduk?a e?lenen k???k k?z, herkese te?ekk?r etti.

E?iyle her zaman gurur duydu?unu belirten ?ehidin e?i Berlin Kayan, ?Evet ?uan 8 ya??na girdi. Bug?n herkesin yan?m?zda oldu?unu hissettik. Herkesten Allah raz? olsun. ?yi ki varlar. Bizler yan?m?zdaki dostlar?m?z?n sayesinde, emniyetimizin sayesinde kendimizi ?ok g??l? hissediyoruz. Evet ?ok g?zeldi. Ekip ara?lar? k?z?m? konvoyla getirdi. K?z?m kendisini, biz kendimizi ?ok ?zel hissettik. Gurur vericiydi. Ben e?imle her zaman gurur duydum. Bug?n onun emanetine sahip ??k?lmas? bizleri daha ?ok onurland?rd?, gururland?rd?. Herkese te?ekk?r ediyoruz? dedi.

Ay?eg?l ise, ??ok iyi hissettim. Siren ?ald?lar, sonra palya?oyla beraber oturduk, oynad?k. ?ok g?zel ge?ti, do?um g?n?m? kutlad?lar. 8 ya??na girdim? diye konu?tu.