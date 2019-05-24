Polis uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan E.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde toplam daralı ağırlığı 16 gram eroin maddesi ile 1 paket halinde daralı ağırlığı 0,4 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.