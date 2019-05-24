Polis uyuşturucu ele geçirdi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada uyuşturucu madde ele geçirdi.
Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta bulunan E.K., isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2 paket halinde toplam daralı ağırlığı 16 gram eroin maddesi ile 1 paket halinde daralı ağırlığı 0,4 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.