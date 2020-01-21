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Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.


Çevre illerden Adıyaman'a uyuşturucu getirileceği ihbarını değerlendiren Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri üç kişiyi takibe aldı. Polis ekipleri M.S., F.S. ve C. K. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahısların üzerinden 2 fişek halinde 6 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Polis ekipleri, operasyon kapsamında Pirin mevkiinde dedektör köpekle yapılan aramada 1 adet hassas terazi ile birlikte, 2 şişe içerisinde 550 gram sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirdi.


Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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