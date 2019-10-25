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Polise mukavemette bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da, hurdaya ayrılan motosikletinin trafikten çekilmesinden dolayı polis ekiplerine mukavemette bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da, hurdaya ayrılan motosikletinin trafikten çekilmesinden dolayı polis ekiplerine mukavemette bulunduğu iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı önünde trafik uygulaması yapan trafik polisleri durdurdukları plakasız bir motosikleti sorguladı. Yapılan sorgulamalarda motosikletin hurdaya ayrıldığı anlaşılınca polis ekipleri motosikleti çekici ile oto parka çekmek istedi. Motosikletlerinin çekilmesine itiraz eden 2 kişi, uygulama yapan trafik polislerine iddiaya göre mukavemette bulundu. Durum üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Olay yerine gelen destek ekipler tarafından gözaltına alınan iki kişi, polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin motosikleti ise çekiciyle otoparka çekildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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